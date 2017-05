Raffaele Marciello 7mo a Brands Hatch

Se chiedete a qualunque pilota perché corre, lui risponderà: per vincere! Fatto sta che ci sono gare in cui – per un motivo o per l’altro - questo obiettivo risulta impossibile da raggiungere e allora, il pilota saggio, deve sapersi accontentare dei punti che raccoglie. Per Raffaele Marciello, impegnato nel campionato Blancpain GT, la gara sprint corsa nel weekend a Brands Hatch non ha regalato troppe soddisfazioni. In effetti, lo strapotere delle vetture Lamborghini, Audi, BMW e Bentley è apparso ancora una volta evidente regalando circa 10 km/h di vantaggio in velocità massima rispetto alle Mercedes AMG GT3 (l’auto di Lello) e quasi un secondo di differenza nel settore più veloce della pista, dove solo il motore può aiutare il pilota. Nel corso delle seconde prove libere Raffaele ha comunque immediatamente espresso il suo potenziale piazzandosi nella zona alta della classifica e con il suo compagno di vettura Meadows non si è perso d’animo lavorando sul set up della vettura e concentrandosi sui piccoli dettagli che avrebbero potuto fare la differenza. In qualifica, eccellente la prestazione di Lello: escludendo il primo settore dove ha trovato traffico, si sarebbe piazzato tra la quinta e la sesta posizione in griglia.

La domenica mattina si è tenuta la prima gara dove il pilota di Breganzona ha preso il via in dodicesima piazza e ha mantenuto la posizione nelle concitate fasi di partenza, per poi riuscire a risalire con Meadows in ottava posizione. Posizione confermata anche in gara-2. Successivamente, a causa di una penalizzazione post gara inflitta a un avversario, la Mercedes AMG GT3 numero 90 ha guadagnato un posto, salendo in settima piazza, seconda tra le Mercedes. Si lascia dunque Brands Hatch con un bottino di sei punti che, a conti fatti, rappresentano il massimo che si sarebbe potuto ottenere da un weekend davvero complicato.

Prossimo appuntamento il 13 e 14 maggio sul circuito di Silverstone per la serie Endurance, sempre del campionato Blancpain GT.

(Red)