Beat Feuz terzo a Kvitfjell

In Norvegia il campione del mondo di discesa è salito sul podio della libera dietro a Jansrud e all’altoatesino Fill.

Il neo-campione del mondo di discesa Beat Feuz ha conquistato la terza posizione nella libera di Kvitfjell.

Sulla pista norvegese il bernese è giunto alle spalle dell’altoatesino Peter Fill per soli 6 centesimi. Terzo venerdì, il beniamino di casa Kjetil Jansrud ha fatto ancora meglio, giungendo primo con 8 centesimi di vantaggio su Fill.

Buona prestazione per Carlo Janka. Il grigionese, in difficoltà in questa stagione, ha chiuso al quinto posto (+0”28).

In Norvegia si sono pure vissuti attimi di paura, dopo la spettacolare caduta dello statunitense Jared Goldberg, uche se l’è cavata fortunatamente senza gravi conseguenze.

(Red)