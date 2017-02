Brignone vince la supercombinata

Niente podio per la rossocrociata Wendy Holdener, medaglia d'oro a St. Moritz, che non è riuscita ad andare oltre il quarto posto. Male le altre svizzere.

Niente podio per Wendy Holdener nella supercombinata di Crans-Montana. La rossocrociata, medaglia d'oro in combinata a St. Moritz, non è riuscita ad andare oltre il quarto posto, dopo lo slalom speciale e il super gigante. Sul gradino più alto si è issata l'italiana Federica Brignone, seguita da Stuhec e da Kirchgasser.

Fuori invece l'argento di St. Moritz Michelle Gisin.

Le altre svizzere: 17esima, la Hählen, 20esima, la Nufer e 21esima, la Suter.

(Red)