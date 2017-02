Brutto infortunio per Lara Gut

La campionessa ticinese si è rotta i legamenti crociati del ginocchio sinistro mentre si stava allenando per lo slalom della combinata. Stagione fiinita.

Brutta tegola per Lara Gut e lo sci svizzero. La campionessa di Comano si è infortunata al ginocchio sinistro, legamenti crociati, mentre si stava allenando per lo slalom della combinata dei Mondiali in corso a St. Moritz.

L'atleta di Comano è stata elitrasportata all'ospedale accompagnata da suo padre Pauli.

Con la rottura dei legamenti crociati finisce qui la stagione della sciatrice svizzera.

Medaglia di bronzo al Super G di martedì, Lara stava puntando al terzo rango della specialità, dopo la discesa.

Ricordiamo che Lara ha partecipato alla competizione che si sta svolgendo in Engadina dopo aver rimediato già un brutto infortunio a Cortina d'Ampezzo.

(Red)