Domenica senza svizzeri sul podio

Caduti due verdetti, questa domenica, in Coppa del mondo. Sul fronte femminile, a Crans-Montana la supercombinata è stata vinta dalla statunitense Mikaela Shiffrin - sempre più leader della generale - davanti all'italiana Federica Brignone e alla slovena Ilka Stuhec. Quest'ultima si è aggiudicata la coppetta di specialità. Per quanto riguarda le rossocrociate, discrete Wendy Holdener e Michelle Gisin: la prima, fresca di titolo iridato in questa disciplina, si è fermata al sesto posto, mentre la compagna di squadra non è andata oltre all'11° posto.

Svizzera fuori dal podio anche tra gli uomini. A Kvitfjell, in Norvegia, si è corso un super G, vinto dall'italiano Peter Fill davanti all'austriaco Hannes Reichelt e al canadese campione del mondo in carica Eric Guay. Quinto il migliore dei rossocrociati, ossia Beat Feuz, appena davanti a Kjetil Jansrud, che dal canto suo ha comunque conquistato la coppetta di specialità. Buon nono posto per un altro elvetico, Mauro Caviezel.

(Red)