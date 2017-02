Doppio podio elvetico in combinata

FOTO - Nel giorno in cui Lara Gut ha detto addio alla stagione, Wendy Holdener (prima sul podio) et Michelle Gisin (seconda) festeggiano a St. Moritz.

Nel giorno in cui Lara Gut ha salutato la stagione, rompendosi i legamenti crociati del ginocchio, lo sci elvetico comunque festeggia per la doppia vittoria in combinata di Wendy Holdener e Michelle Gisin ai Mondiali di St. Moritz.

A completare il trionfo di Swiss-Ski, il quarto posto di Denise Feierabend.

Sia per la Holdener che per la Gisin, entrambi 23enni, si tratta della prima medaglia in una grande competizione.

(Red)