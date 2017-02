Grande festa per Beat Feuz

(LE FOTO) Il campione del mondo di discesa è stato accolto da 400 persone, con grande affetto e gioia, a Bumbach (BE), suo villaggio natale. Oggi vive a Innsbruck.

Circa 400 persone si sono riunite ieri sera nella palestra di Bumbach, frazione di Schangnau, nell'Emmental (BE), per festeggiare il nuovo campione del mondo di discesa Beat Feuz. Una guggen ha suonato in suo onore.

Diversi oratori hanno preso la parola durante l'evento, rendendo omaggio alla performance di domenica scorsa a St. Moriz di Feuz. Il campione, che è cresciuto nel villaggio di Bumbach, ha anche ricevuto in regalo un campanaccio.

Su un palco, rivolgendosi ai suoi tifosi, e più tardi nel corso di alcune interviste, Feuz ha più volte ribadito il suo attaccamento alla propria regione natale. Oggi vive nella città austriaca di Innsbruck.

(Ats)