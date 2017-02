Hirscher (per ora) intrattabile a St. Moritz

L'aveva detto che la pista di St. Moritz gli piaceva e lo ha confermato con i fatti: Marcel Hirscher non ha tradito le attese e stamattina ha letteralmente dominato la prima manche dello speciale lasciando a 43 centesimi il connazionale Marco Schwarz e a 48 l'altro austriaco Michael Matt.

Il dominio delle aquile è quindi stato totale, anche se lo spazio per risalire ancora c'è. Lo sanno bene gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule: per l'oro sarà dura (il disatcco è di 68 rispettivamente 90 centesimi), ma per le altre medaglie si può senz'altro fare.