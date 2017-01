Hirscher strepitoso a Kitzbühel

A sollevare le braccia al cielo al termine dello slalom di Kitzbühel, quasi come da copione, non poteva che essere l'idolo di casa Marcel Hirscher, grande interprete della disciplina. Una scena già vista svariate volte, ma che nella prova tenutasi nella località austriaca ha mostrato ancora una volta il talento cristallino dell'atleta padrone di casa. In particolare nella seconda manche, quando il 27enne ha recuperato ben otto posizioni, conquistando la vetta della classifica di giornata. Dietro di lui si è piazzato il britannico Dave Ryding (+0''76; il primo della sua nazione a centrare un podio in CdM), che anticipato il russo Alexander Khoroshilov (+1''11).

Sul fronte elvetico, buona prova di Daniel Yule (quinto, +1''61), mentre Ramon Zenhäusern ha concluso al dodicesimo posto (+2''47). Grazie al successo odierno il vantaggio di Hirscher sul norvegese Kristoffersen nella classifica generale di Coppa del Mondo è ora di ben 388 punti.

(Red)