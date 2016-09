“Ho commesso degli errori”

In un’intervista a Ticino7 Lara Gut racconta il proprio rapporto con lo sci e quello – non sempre facile – con il pubblico.

“Lo sport è una scuola di vita arricchente ma anche esigente”. Così comincia l’intervista a Lara Gut, pubblicata oggi nel secondo numero del nuovo Ticino7. La campionessa di Comano si è confidata a tutto tondo, parlando del rapporto con lo sci, i social network e con i propri fan.

Lara si è pure soffermata su una questione “spinosa” che l’ha vista più volte al centro di polemiche, giustificate o meno. La sciatrice ticinese ha infatti parlato anche della sua immagine presso il pubblico, in particolare quello ticinese.

“La fama rimane un’arma a doppio taglio perché offre opportunità incredibili ma costringe a trovare un equilibrio con se stessi: la parte pubblica da un lato e quello che deve rimanere privato dall’altro”.

Negli ultimi anni il pubblico nostrano ma non solo (nel 2011 Lara venne eletta dal Blick, la tedesca Bild Zeitung e l’austriaca Kronen Zeitung come la sciatrice più antipatica del circo bianco) si è diviso nei suoi confronti, fra chi la ama e sostiene, e chi storce un po’il naso per certi suoi atteggiamenti giudicati un po’antipatici.

“La grande esposizione mediatica durante l’adolescenza non è stato il modo più facile e indolore per imparare a muovermi nel mondo dei grandi: ho commesso degli errori ho reagito in maniera sbagliata e in Ticino questo ha avuto una eco logicamente maggiore rispetto ad altrove.

I miei errori hanno contribuito a creare un’immagine di me poco aderente alla realità. Ma ho sempre cercato di fare il mio meglio per rendere fieri coloro che mi hanno sostenuto”.

(Red)