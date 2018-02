Lara Gut sesta a Garmisch

In Germania la ticinese è stata la migliore delle rossocrociate. Lindsey Vonn ha vinto la gara davanti a Sofia Goggia e Cornelia Hütter.

Sesto piazzamento per Lara Gut nella discesa di Garmisch, in Germania. La sciatrice di Comano, partita con il pettorale numero uno ha registrato il miglior risultato delle rossocrociate. La gara è stata invece vinta da Lindsey Vonn, la quale si è aggiudicata la sua ottantesima vittoria in Coppa del Mondo.

La statunitense è riuscita a battere l'italiana Sofia Goggia (seconda con solo 2 centesimi di ritardo) e l'austriaca Cornelia Hütter (terza a soli 13 centesimi). Durante la gara Jacquline Wiles è stata vittima di una brutta caduta.

(Red)