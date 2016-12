Lara Gut sesta a Semmering

Nel gigante austriaco caratterizzato dal maltempo la ticinese non ha brillato, guadagnando una posizione nella seconda manche dominata da Mikaela Shiffrin.

Ancora niente podio per Lara Gut sulle nevi di Semmering. Nel gigante austriaco la 25enne di Comano ha chiuso infatti al sesto posto, dopo aver terminato la prima manche in settima posizione.

La prova odierna è stata caratterizzata dal maltempo, con una fitta nevicata che ha compromesso non poco pista e visibilità. Ne ha approfittato la canadese Gagnon, partita col pettorale numero 23 nella seconda prova e giunta settima a soli 2 centesimi da Gut.

Nel corso della gara infatti il vento e la neve non hanno dato tregua alle atlete, che si sono dovute confrontare con un fondo decisamente pesante e poco scorrevole.

Le uniche capaci di “addomesticare” il pendio sono state le prime tre classificate della prima prova: Mikaela Shiffrin, Viktoria Revensburg e Tessa Worley. La francese ha infatti offerto una prova di carattere, guadagnando meritatamente una posizione e chiudendo alle spalle dell’americana, trionfatrice di giornata, con 0”15 di ritardo. Dal canto suo la tedesca si è difesa bene, concludendo terza a 3 centesimi dalla transalpina.

Impeccabile la prova della giovane sciatrice a stelle e strisce, che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo enorme potenziale sciando con carattere nonostante le pessime condizioni della pista.

Come detto Lara Gut non ha brillato, offrendo comunque una prestazione solida che non le ha però permesso di avvicinarsi al podio, terminando sesta a 0”57 dalla Shiffrin.

(Red)