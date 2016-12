Lara Gut sfiora il podio in Austria

Sembrava una giornata da dimenticare per Lara Gut, e invece la seconda manche del gigante di Semmering ha riservato non poche sorprese alla ticinese. Sulle nevi austriache la sciatrice di Comano aveva concluso una prima prova decisamente opaca, terminando in 17esima posizione a ben 1”36 da Mikaela Shiffrin.

Chiamata all’impresa nella seconda discesa, la ticinese ha offerto una prova decisamente grintosa, sfruttando il pettorale alto su una neve decisamente molle e bagnata date le alte temperature.

La rimonta della Gut è quindi terminata a soli 0”15 dal terzo rango conquistato dall’altoatesina Manuela Mölgg. La prova è stata dominata dalla Statunitense Shiffrin, 0”78 davanti alla transalpina Tessa Worley e ben 1”09 davanti alla Mölgg.

(Red)