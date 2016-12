Nuovo acuto di Kristoffersen in slalom

Lo slalom di Madonna di Campiglio è stato, ancora una volta, affare dei due mostri della specialità: il norvegese Henrik Kristoffersen e l'austriaco Marcel Hirscher. I due hanno duellato a livelli altissimi, con il primo che alla fine è riuscita a spuntarla sul secondo per 33 centesimi. Al terzo posto, distaccato però già di 1''35 dal vincitore, l'italiano e idolo di casa Stefano Gross. Sul fronte elvetico amarezza per l'uscita di Luca Aerni a pochi paletti dal traguardo, che stava flirtando con tempi molto vicini a quelli necessari per accedere al podio. Ha invece concluso la gara in maniera positiva Daniel Yule, giunto sesto (+1''56).

(Red)