Shiffrin resta la più forte di tutte

Entrambe fuori a Zagabria, Mikaela Shiffrin e Wendy Holdener si sono riscattate alla grande a Maribor. Nello slalom disputato in Slovenia, domenica la statunitense ha vinto la prova con 19 centesimi di vantaggio sulla ragazza svittese. La Shiffrin in particolare è riuscita a domare non solo la pista ma pure un paletto dispettoso, che prima si è rotto e poi le è finito tra gli sci, senza però riuscire a mandarla al tappeto. La svedese Frida Hansdotter ha completato il podio, mentre le altre svizzere in lizza qualificate per la seconda manche (Michelle Gisin e Mélanie Meillard).

