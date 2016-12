Shiffrin vince e prova la fuga

Mikaela Shiffrin è stata semplicemente sensazionale, questo pomeriggio a Semmering, dove è tornata da molto lontano, nella seconda tappa, per strappare una nuova vittoria, la terza in tre giorni sulle nevi austriache. Si tratta, per lei, del dodicesimo successo consecutivo nella disciplina, roba da Vreni Schneider, da fenomeno.

La statunitense, nell’occasione, ha preceduto la slovacca Veronika Velez Zuzulova e la svittese Wendy Holdener, al quarto podio stagionale nelle quattro gare a cui ha partecipato. Discrete anche altre due svizzere, Michelle Gisin, dodicesima, e Mélanie Meillard, quindicesima.

(Red)