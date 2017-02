Slalom: cercasi yeti mondiali

di Simone Basso

Oggi, con il gigante femminile - domani ci sarà quello maschile -, cominciano gli slalom del Mondiale, nonché l’ultimissima parte della rassegna iridata. Soprattutto nel caso delle dame, in questo (particolare) momento storico, si tratta dell’evento dal massimo peso specifico: la gara più importante. Se le porte larghe, da sempre, rappresentano la disciplina chiave nell’evoluzione tecnica dello sci alpino, le due prove - che si disputeranno sulla Corviglia (le donne) e l’Engiadina (gli uomini) - saranno il crocevia della stagione. Un passaggio chiave non solo per distribuire glorie e medaglie, ma per leggere meglio il futuro prossimo del Circo Bianco.

La corsa delle regine

Nello sci rosa di oggidì, il livello agonistico più alto lo esprimono - quasi specularmente - gigante e super G. Diversi fattori hanno penalizzato, in quel di St. Moritz, la riuscita del super G: il meteo, che ha impedito di testare bene il pendio, il fatto che fosse il prologo della manifestazione e un tracciato (troppo) ingabbiato. Le incognite del gigante sono minime, ma da sottolineare: come nello speciale della combinata vinta da Luca Aerni, pare che gli organizzatori non vogliano barrare la pista. Il rischio è che la seconda manche, all’una del pomeriggio, col sole alto, penalizzi troppo le migliori. Che potrebbero scendere su una neve primaverile, collosa, sfatta dai passaggi delle outsider.

L’altro fattore, casalingo quindi ambientale, sarà l’assenza di una delle grandi favorite: Lara Gut. Avremo più di un mese per abituarci all’assenza, dolorosa, della fuoriclasse di Comano. Il lotto delle pretendenti al podio, malgrado la mancanza della fuoriclasse ticinese, rimane straordinario. Dobbiamo elencare ben dieci atlete (e aggiungerne una) per dipingere uno scenario completo.

Un poker di campionesse, innanzitutto: Mikaela Shiffrin, Tessa Worley, Federica Brignone e Viktoria Rebensburg. L’americana, in attesa del suo slalom, il successo apparentemente più scontato di queste due settimane, avrebbe le potenzialità - la classe (infinita) - per puntare alla doppietta. Un’altra con i piedi intelligenti (..) e gli istinti irreplicabili è Viktoria Rebensburg. Negli appuntamenti che contano, in questa specialità, il curriculum della bavarese non ha eguali: oro a Vancouver 2010, argento a Beaver Creek 2015, bronzo a Sochi 2014. Rebensburg, nel super G di martedì 7, ha buttato via nel finale la vittoria. Il tipo di manto, duro ma non troppo, e le condizioni la favoriscono... Nessuna scia bene quanto Federica Brignone, elegante e redditizia: l’unica incognita è che la figlia di Maria Rosa Quario, slalomista doc all’alba degli anni Ottanta, preferisce il ghiacciato. Last but not least, la stagione indica Tessa Worley a mò di certezza inscalfibile: carvista, una piccola Ligety, continua, adattabile a qualsiasi tipo di pendio, la francese meriterebbe il bis iridato di Schladming 2013. Perché, se così fosse, si metterebbe a posto col destino: il grave incidente in quel di Courchevel, nel dicembre 2013, quando - durante lo speciale - si ruppe i legamenti crociati del ginocchio destro, le ha tolto almeno un anno di carriera.