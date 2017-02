Un'altra medaglia per Holdener

Missione compiuta per Wendy Holdener a St. Moritz. La sciatrice svittese non è riuscita a battere Mikaela Shiffrin, ma ha comunque conquistato una meritatissima medaglia d'argento nello slalom. Per le si tratta del secondo metallo vinto, dopo quello d'oro in combinata. Per la Svizzera, invece, è il settimo podio della Coppa del mondo di sci.

Sul gradino più basso del podio è salita la svedese Frida Hansdotter, mentre la terza del mattino, Veronika Velez Zuzulova, ha inforcato nelle prime porte.

Per quanto concerne le altre elvetiche, Michelle Gisin (che aveva chiuso al sesto posto nella prima manche) ha commesso un grave errore sul muro ed è arrivata solo 21esima. Denise Feierabend ha invece chiuso al nono rango.

(Red)