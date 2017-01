Australian Open: Federer c'è!

Roger Federer si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open (è la tredicesima volta in carriera). Il 35enne ha superato per 6-7 (4/7) 6-4 6-1 4-6 6-3 il giapponese Kei Nishikori (5) dimostrando di essere in piena forma fisica. All’inizio lo svizzero si è ritrovato sotto di due break e per 4-0. Recuperato lo svantaggio fino sul 5-5, Federer ha conquistato il diritto di giocarsi il tie-break, nel quale è però stato superato 7-4. Nel secondo set la svolta, decisa dal servizio rubato sul 3-3. Nishikori nella terza frazione ha perso forza e concentrazione, finendo battuito, con il parziale di 6-1. Il giapponese si è ripreso nella quarta fase, riuscendo ad allungare sul 4-2. Ma nel quinto Federer ha ripreso vigore portandosi immediatamente sul 3-0 e chiudendo infine con un netto 6-3 al primo match point. Nei quarti di finale il basilese incontrerà il tedesco Mischa Zverev (ATP 50) che ha sconfitto a sorpresa il numero 1 al mondo, il britannico Andy Murray.