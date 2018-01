Cilic è il primo finalista a Melbourne

Agli Australian Open il croato ha liquidato il britannico Kyle Edmund in tre set. La seconda semifinale tra Roger Federer e Chung Hyeon è in programma venerdì.

Il primo finalista agli Australian Open 2018 è Marin Cilic, che ha battuto Kyle Edmund (ATP 49) in tre set per 6-2 7-6 (7-4) 6-2.

Il croato, che era approdato in semifinale dopo il forfait del leader mondiale Rafael Nadal per infortunio, dovrà attendere la fine della gara in programma domani tra Roger Federer e Chung Hyeon per sapere contro chi gareggerà domenica nella finale a Melbourne.

(Red/Ats)