È il momento di credere in Federer

Sono anni che sentiamo l’adagio secondo cui Roger Federer sarebbe «finito». E tale coro ha preso ulteriore vigore lo scorso anno, di fronte all’annuncio, da parte del basilese, di dover ricorrere a una pausa forzata, da lì (eravamo in luglio) sino a fine anno. In mezzo, nel corso della pausa, Roger ha avuto modo di festeggiare il suo trentacinquesimo compleanno. Già, una pausa di sei mesi, a trentacinque anni: roba da non più riprendersi, da non più tornare. E invece eccolo qui, o meglio lì, a Perth, subito abbracciato e adorato dalla folla. Sono accorsi in migliaia per assistere al suo primo allenamento, giovedì. Qualcuno ha riportato di seimila spettatori presenti, altri di ottomila. Soltanto lui. È ancora il più amato, è ancora il più atteso, neanche fosse ancora chiamato a vestire i panni del salvatore di un tennis sempre più omologato attorno ai muscoli – che si logorano più in fretta, è bene ricordarlo – che non alla purezza del gesto.

(PAO)

