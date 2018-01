Senza troppi problemi, Roger Federer (ATP 2) ha battuto il 25enne ungherese Marton Fucsovics (80). 6-4 7-6 (7/3) 6-2 il risultato dell'incontro, durato poco più di due ore.

Il basilese, per la prima volta impegnato in una "day session" in questi Australian Open, approda così ai quarti di finale del torneo.

Nel prossimo incontro, mercoledì, dovrà vedersela con Tomas Berdych (19) che ha superato per 6-1 6-4 6-4 Fabio Fognini (25).

(Red)