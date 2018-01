Federer passa agilmente il turno

Roger Federer (ATP 2) si è qualificato, senza troppi problemi, per i 16esimi di finale degli Australian Open. Nel secondo turno a Melbourne, il tennista rossocrociato ha infatti battuto in tre set, 6-4 6-4 7-6 (7/4), il 27enne tedesco Jan-Lennard Struff (55).

Al prossimo turno, il 36enne basilese dovrà vedersela con il francese Richard Gasquet (31), che ha estromesso l'italiano Lorenzo Sonego (219) per 6-2 6-2 6-3.

Fuori invece Wawrinka

Nulla da fare invece per l'altro elvetico in gara. Stan Wawrinka (ATP 8) è infatti stato stato battuto, nel secondo turno, dallo statunitense Tennys Sandgren (97) per 2-6 1-6 4-6. Durante l'incontro odierno sono emersi i problemi fisici che avevano messo in dubbio la presenza a Melbourne del vodese.