Federer si gode le vacanze

Poche settimane or sono, più precisamente il 26 luglio, Roger Federer aveva dichiarato tramite un post su Facebook che non avrebbe preso parte né alle Olimpiadi né agli US Open a causa dei continui dolori al ginocchio sinistro. In febbraio, infatti, il fenomeno di Basilea era stato operato al menisco, e da allora soffriva di fastidi più o meno pronunciati.

I suoi dottori gli avevano quindi consigliato di prendersi una lunga pausa dalle competizioni, onde evitare conseguenze ben più gravi. Federer rimarrà così lontano dai campi da gioco sino ai prossimi Australian Open, previsti dal 16 al 29 gennaio del 2017.

In questi giorni King Roger sembra non soffrire eccessivamente la lontananza dal tennis giocato. Il numero 4 mondiale si è concesso infatti una meritata vacanza fra le montagne di casa.

In queste ore Federer ha postato sui social, Facebook e Twitter, alcune simpatiche foto che lo ritraggono in gita fra i monti dell’Appenzello.

A giudicare dal tono scherzoso di alcuni scatti sembra proprio che le montagne elvetiche giovino al “Roger nazionale”. Speriamo di ritrovarlo nello con lo stesso entusiasmo a Melbourne!

