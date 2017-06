Federer trionfa ad Halle

Roger Federer (ATP 5) ci ha impiegato meno di un'ora, per l'esattezza 54 minuti, per piegare la resistenza del tedesco Alexander Zverev (ATP 12) nella finalissima del torneo di Halle. Il renano, in grande spolvero nell'ultimo incontro ufficiale prima del torneo di Wimbledon, ha infatti superato il giovane tedesco con il punteggio finale di 6-1 6-3. Una prova di forza rassicurante, dopo la precoce eliminazione patita una settimana fa al torneo di Stoccarda per mano di un altro tedesco, Tommy Haas. Federer ha così fatto il pieno di fiducia in vista dell'appuntamento clou della propria stagione, rappresentato dal terzo Slam stagionale in quel di Wimbledon, dove il renano cercherà di ottenere il suo ottavo successo in carriera a partire dal 3 luglio.

(Red)