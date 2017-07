Federer vola in semifinale

Nei quarti di Wimbledon, contro il canadese Milos Raonic, il renano si è imposto in tre set per 6-4 6-2 7-6 (7/4). Nel penultimo atto affronterà il ceco Tomas Berdych.

Il basilese non ha ancora perso un set in questa edizione dello Slam londinese.

Roger Federer (ATP 5) è l'unica testa di serie a essere ancora in corsa per la vittoria nel torneo di Wimbledon. Dopo la sconfitta odierna del numero 1 al mondo, lo scozzese Andy Murray - battuto dallo statunitense Sam Querrey - e il ritiro di Novak Djokovic nel corso del secondo set del quarto di finale contro il ceco Tomas Berdych, il renano è infatti l'unico ad essere riuscito ad approdare alle semifinali dello Slam londinese. Il 35enne rossocrociato lo ha fatto superando in tre set il canadese Milos Raonic (ATP 7), con il punteggio finale di 6-4 6-2 7-6 (7/4). L'elvetico, che nel penultimo atto se la vedrà proprio contro Berdych, è ora il favorito numero uno per la conquista della vittoria finale.

(Red)