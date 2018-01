Federer vola in semifinale

Agli Australian Open il tennista elvetico ha battuto il ceco Tomas Berdych in tre set con il punteggio di 7-6 (7-1) 6-3 6-4.

Il tennista elvetico Roger Federer ha battuto agli Australian Open il ceco Tomas Berdych in tre set per 7-6 (7-1) 6-3 6-4, conquistando la 14esima semifinale della carriera a Melbourne.

"Sono veramente felice" ha detto a fine match King Roger "l'anno scorso avevo un po' dimenticato come si faceva a vincere gli Slam!".

Per aggiudicarsi un posto in finale, Federer dovrà battere venerdì la sorpresa coreana Chung Hyeon. La finale del Grande Slam ausraliano è prevista per domenica.

(Red)