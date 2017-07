Fine della stagione per Djokovic

Lo ha annunciato lo stesso tennista tramite una diretta su Facebook spiegando di aver bisogno di tempo per curare il gomito che lo aveva costretto al ritiro da Wimbledon.

Novak Djokovic non giocherà più per questa stagione. Il tennista serbo lo ha annunciato tramite una diretta Facebook, durante la quale ha spiegato di aver bisogno di tempo per curare il suo gomito destro, dopo l'infortunio rimediato un anno e mezzo fa e che l'aveva costretto al ritiro a Wimbledon.

Djokovic ha inoltre fatto sapere che Andre Agassi resterà il suo coach anche per la prossima stagione

(Red/Ats)