Golubic avanza a Guangzhou

La tennista zurighese ha sconfitto l'italiana Sara Errani per 6-7 (7/9) 6-3 6-2 dopo 2h e 59' di gioco, approdando ai quarti del torneo cinese.

Prestazione quasi “eroica” Viktorija Golubic nel torneo cinese di Guangzhou, che è stata capace di estromettere Sara Errani, testa di serie numero uno, dopo un match interminabile durato quasi tre ore.

Particolarmente combattuto e lungo il primo set, perso dalla zurighese al tie break per 6-7 (7/9). In seguito la rossocrociata ha decisamente cambiato marcia, imponendosi nettamente nelle due successive frazioni per 6-3 6-4 e portandosi a casa il confronto dopo 2h e 58’ di gioco.

Golubic accede così ai quarti di finale, dove se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit.

(Red/Ats)