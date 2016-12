Il ritorno di Federer è a Perth

di Simone Basso

Domenica 1. gennaio 2017, Capodanno australe, ultimo dì il 7, Roger Federer tornerà a giocare una partita. In quel di Perth, all’Hopman Cup, una piccola Davis riservata a otto nazioni (la collega sarà Belinda Bencic), il Campionissimo di Basilea riavvolgerà quel Filo di Arianna che si dipanò l’8 luglio di quest’anno: il pomeriggio della semi all’All England Club.

Per quasi sei mesi senza il suo (vecchio) Re, l’ATP ha cominciato a sperimentare quella che definimmo, nel 2011 (cinque anni fa!), una nostalgia preventiva. Perché la sua assenza, al di là delle statistiche e dei primati affastellati dall’ex numero uno del mondo, ci ricorda l’immaginario che questo fuoriclasse ha costruito. Colpo dopo colpo, successo dopo successo. Ciò che in America definirebbero “legacy” e che è intraducibile, per noi (per chi segue il gioco a mò di rituale) è una sorta di mistica laica.

