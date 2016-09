L’incontro da sogno prima del grande incubo

Sono passati 15 anni dallo storico Sampras Vs Agassi agli US Open. Il duello entrò nella storia. Cinque giorni dopo, New York venne segnata dalla tragedia.

di Simone Basso

«Un incontro come questo si riduce a pochi colpi. È il difficile e il bello della situazione. Pete ha giocato alla grande i punti decisivi, è stato frustrante per me ma sono orgoglioso di averne fatto parte». (Andre Agassi)

Il quarto di finale tra Pete Sampras e Andre Agassi agli US Open 2001 fu il loro trentaduesimo incontro. Una rivalità iconica, che abbracciò interamente un’epoca e una generazione, l’ultima caratterizzata dall’egemonia americana. Se, nella storia dei confronti diretti, Pete era avanti 17 a 14, Andre era in striscia aperta da tre partite. Era evidente, osservando quella stagione, opposti alle nuove leve (Safin, Hewitt, Federer, Roddick..), la resilienza gagliarda di Agassi (classe 1970) rispetto al lento declino (dovuto soprattutto agli infortuni) del trentenne Sampras. Eppure il DecoTurf newyorchese, brutto, sporco e cattivo, parve riportare i due al centro dell’attenzione (e del pronostico) di tutti. Una finale di giovedì? Flipper, testa di serie numero due del tabellone, negli ottavi liquidò - con sorprendente facilità (6-1 6-2 6-4) - l’emergente Roger Federer, ovvero colui che a Wimbledon battè Sampras in un thriller di cinque set. Pistol Pete, dieci del draw (l’anno precedente era il due), regolò Patrick Rafter (6-3 6-2 6-7 6-4) in un’esibizione amarcord di serve and volley.

La vernice del match

Fin dalla vernice del match, nel prime time serale della CBS, si comprese il momento di grazia (esaltante per gli spettatori..) dei duellanti. Dall’apparizione nel circuito ATP, Andreino e Pietro sembravano opposti in ogni cosa. Il kid di Las Vegas estroverso, circense, eccessivo, quasi a compensare un rapporto irrisolto col padre drago e se stesso. Il figlio di immigrati greci invece introverso, silenzioso, antipersonaggio per eccellenza dello sport a stelle e strisce: Tim Duncan con la Wilson in mano.

Il tennis di pressione continua, creato dall’anticipo perenne di entrambi i colpi da fondo campo, di Agassi: il giocatore più rivoluzionario, forse di sempre, che preconizzò i tempi. Le verticalizzazioni feline, supportate da uno chassis atletico da guardia NBA, di Sampras: il penultimo Campionissimo, prima di Federer, neoclassico. Che univa i gesti bianchi all’ultraviolenza del gioco moderno. Con Agassi finì la concezione del tennis a mò di dialogo balistico con l’avversario. L’altro diventò un burattino da sommergere di accellerazioni dal fondo. Agassi era Agassi senza le luxilon e l’omologazione delle superfici: nacque (..) così, una macchina sparapalle, Flipper appunto. Pistol Pete era sciabola e fioretto assieme, la reincarnazione ellenica di Pancho Gonzales: power tennis che alternava brutalità e purezza. La somma dei due ras, nei testa a testa, sorpassava la logica matematica. Uno portava l’altro oltre i limiti e viceversa: entravano entrambi nella zona. La sfida di quella notte di tarda estate diventerà l’esempio più alto.

La partenza

Agassi partì fortissimo e Sampras dovette adattarsi. L’aspetto più sorprendente della partita, rivedendola anche a tre lustri di distanza, fu la qualità elevatissima, a dispetto del ritmo frenetico. Andre e Pete salirono di livello e rimasero lassù per più di tre ore. Il tempo, gli angoli, la linea di fondo, appartenevano a Flipper; le variazioni e la rete a Pistol Pete: seguendo il movimento di un immaginario pendolo, a ogni scambio, uno mangiava il cemento dell’altro. Fu una volée di rovescio sbagliata, nemmeno difficile per le usanze del greco nato nel Maryland, a consegnare il primo parziale al kid di Las Vegas. Si era e si arriverà solamente (..) al tie-break, suggello di un equilibrio totale, straniante. Sampras sembrò vulnerabile nel secondo set, ma si difese da leone nei momenti cruciali. La sua prima di servizio calò da un incredibile settanta per cento al quarantasette: Pete, in pericolo, si difese attaccando. E fu ancora una volée di rovescio, stavolta vincente, estratta dalla pancia su un passante pesantissimo di Andreino, a siglare la parità. Agassi, all’Open americano, dopo essersi imposto nel primo set, si era aggiudicato quarantanove dei precedenti cinquanta incontri. Contro Sampras la storia, non solo statistica, mutò.