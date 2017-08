Master 1000 di Cincinnati senza Federer

A due settimane dagli US Open King Roger preferisce non rischiare di avere ulteriori problemi fisici. Rafael Nadal occuperà il primo posto nel ranking mondiale.

Roger Federer (ATP 3) ha dichiarato che non parteciperà al Master 1000 di Cincinnati. Il 36enne ha accusato dolori alla schiena dopo la finale a Montreal, persa contro Alexandre Zverev. A meno di due settimane dall’inizio degli US Open ha così preferito non rischiare.

Sarà quindi Rafael Nadal a occupare il primo posto nel ranking mondiale, in sostituzione a Andy Murray; posizione che lo spagnolo non occupa dal 2014.

(Red/Ats)