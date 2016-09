Niente finale per Williams

Agli US Open la tennista statunitense è stata estromessa nel penultimo atto dalla ceca Karolina Pliskova, che in finale affronterà Angelique Kerber.

Serena Williams è stata eliminata in semifinale agli US Open. La “regina” di New York è stata infatti battuta da ina sorprendente Karolina Pliskova con il risultato di 6-2 7-6 (7/5).

Per l’americana si tratta della seconda eliminazione consecutiva in semifinale nel torneo a stelle e strisce. Già l’anno scorso era stata estromessa dall’italiana Roberta Vinci.

La Pliskova se la vedrà ora in finale con la tedesca Angelique Kerber, giustiziera della Wozniacki e prossima numero 1 mondiale.

(Red/Ats)