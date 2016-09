Nulla da fare per Bencic a Tokyo

Niente da fare per Belinda Bencic al torneo di Tokyo. In Giappone la tennista sangallese è stata infatti estromessa al primo turno ad opera di Caroline Wozniacki. La danese ha avuto facilmente meglio dell’elvetica imponendosi in 1h e 45’ di gioco con il risultato di 6-2 5-7 6-1.

Dopo un inizio semplicemente disastroso, l’elvetica è sembrata in grado di reagire nel secondo set, vinto al tie break. La terza frazione si è però rivelata ancor più impietosa della prima, con la Wozniacki capace di “schiacciare” la 19enne rossocrociata, concedendole unicamente un game.