Qualche brivido, ma Wawrinka è ai quarti

Agli US Open il vodese ha faticato più del previsto contro l'ucraino Illya Marchenko, vincendo il match in 4 set. Ora se la vedrà con Juan Martin del Potro.

Non è stata una passeggiata. Per accedere ai quarti degli US Open, Sta Wawrinka ha dovuto faticare per avere la meglio dell’ucraino Illya Marchenko, sconfitto per 6-4 6-1 6-7 (5/7) 6-3.

Per il vodese, infatti, il primo set sembrava cominciare bene, ma lo svizzero si è visto rimontare il 3-0 iniziale, chiudendo poi la frazione senza convincere. Decisamente più convincente il secondo set, dove il vodese ha mostrato a tratti il suo gioco migliore.

La partita si è però nuovamente complicata nel terzo set, quando Stan non è riuscito a chiudere i conti servendo per il match sul 5-4. Ciò ha ridato fiducia a Marchenko che è tornato in partita, portandosi a casa il terzo set al tie-break. In molti hanno temuto il peggio, quando Wawrinka, decisamente frustrato, ha distrutto la propria racchetta sul break d’entrata dell’ucraino nel quarto set.

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, i nervi dello svizzero hanno retto, e Iron Stan ha dominato la frazione, vincendo 5 games filati e portandosi a casa il match. Nei quarti l’elvetico se la vedrà con il sempre ostico argentino Juan Martin del Potro.

(Red)