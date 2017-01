Ritorno con vittoria per Roger Federer

Al debutto agli Australian Open il basilese ha battuto Jürgen Melzer. Vittoria anche per Stan Wawrinka contro Martin Klizan. Entrambi passano al secondo turno.

Assente dai campi da tennis da sei mesi, Roger Federer (ATP 17) non ha steccato il suo debutto agli Australian Open. Il basilese ha infatti battuto in quattro set (7-5 3-6 6-2 6-2) l'austriaco Jürgen Melzer (ATP 296), pur senza convincere appieno.

Passa quindi al secondo turno, dove mercoledì affronterà l'americano Noah Rubin (ATP 200), già qualificato.

Après ce deuxième tour sonnera, si la logique est respectée, l'heure de la vérité pour le "Maître" avec ce seizième de finale contre Tomas Berdych.

Vittoria anche per Wawrinka

Per quanto riguarda l'altro elvetico, Stan Wawrinka (ATP 4 ) ha sofferto, ma è riuscito anch'egli a staccare il biglietto per il secondo turno battendo in cinque set (4-6 6-4 7-5 4-6 6-4) lo slovacco Martin Klizan (ATP 34). Nel prossimo incontro se la dovrà vedere con l'americano Steve Johnson (ATP 30).

(Red)