Spietato, imbattibile, King Roger

Federer ha vinto il torneo di Wimbledon per l’ottava volta, sconfiggendo in finale il croato Cilic in tre set. Ha battuto così il record di vittorie di Sampras e Renshaw.

Roger Federer ha riscritto la storia, una volta ancora. E lo ha fatto non solo battendo Marin Cilic nella finale di Wimbledon 2017, ma lo ha letteralmente annichilito, soprattutto nelle prime due frazioni. È finita in tre set (non ha perso nemmeno uno, l’elvetico, in questo torneo), con il punteggio di 6-3 6-1 6-4. Con il croato ad un certo punto persino in lacrime, all’ora di gioco: un crollo di nervi, probabilmente, più che i dolori al piede sinistro (medicato dopo il secondo set).

Partito così così, Federer è salito in cattedra dopo una mezzoretta, quando ha firmato il primo break senza più lasciare le redini del confronto. Da lì in poi, per il suo avversario, è stata una lunga agonia, smussata solo ad inizio terzo set (tenuti quantomeno i suoi primi tre servizi). Apoteosi, invece, per i fan del Re in tutto il mondo. È l’ottava sinfonia, a Wimbledon, per il basilese. Come lui nessuno mai: Pete Sampras e William Renshaw, in epoche diverse, si erano fermati a sette.

(Red)