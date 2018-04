Torneo alla Mertens: battuta la Sabalenka

Riferendoci all’ultima vincitrice del torneo di Lugano, fino a ieri mattina avremmo pensato all’italiana Raffaella Reggi, che un po’ a sorpresa aveva sbancato il tabellone nel 1986. Poi una lunga pausa, fino a questa nuova edizione. Ecco allora che, a partire da ieri pomeriggio il riferimento è cambiato: la detentrice del titolo ora è Elise Mertens. La belga, numero 20 del ranking mondiale, si è imposta con una certa logica in un’edizione impoverita dai troppi ritiri – da ultimo quello della testa di serie numero uno, Kiki Mladenovic, durante il suo primo incontro – Lei, d’altronde testa di serie numero due, ha dovuto sudare per uscire sana e salva da un weekend tostissimo: sabato le sono serviti infatti tre set per battere nei quarti la bielorussa Lapko e poi altri tre per avere la meglio della tedesca Barthel. Più facile, si fa per dire, del previsto la finale, contro l’altra bielorussa, la potente Aryna Sabalenka (WTA 61), crollata verticalmente nel secondo set. Comunque sorprendente, la Sabalenka è uscita dal torneo come la beniamina del pubblico luganese, che non ha avuto grandi soddisfazioni dalle tenniste di casa. Bene solo Stefanie Vögele, capace di arrivare fino in semifinale.

(Red)