US Open, Bencic eliminata

Nei 1/16 di finale l'elvetica è stata sonoramente sconfitta dalla britannica Johanna Konta per 6-2 6-1.

Anche l’ultima svizzera ancora in lizza agli US Open di New York è tornata a casa. Belinda Bencin ha infatti terminato l propria corsa ai 1/16 di finale, dove è stata seccamente sconfitta dall’inglese Johanna Konta.

L’elvetica ha nettamente subito la verve della britannica numero 14 mondiale, venendo dominata sotto ogni aspetto del gioco, finito con un impietoso 6-2 6-1.

(Red)