US Open, Wawrinka al terzo turno

Non ha dovuto faticare troppo Stan Wawrinka per accedere ai 1/16 degli US Open. Il vodese ha infatti agilmente sconfitto l’italiano Alessandro Giannessi, numero 243 della classifica ATP per 6-1 7-6 (7/4) 7-5 in 2 ore e 28’.

La maggiore qualità del nuovo numero 3 al mondo si è vista in campo, anche se a tratti il nervosismo di Stan ha permesso all’italiano – autore tutto sommato di un’ottima partita – di imporre il proprio gioco, portandosi addirittura sul 5-2 nel secondo set.

Nel terzo turno del torneo l’elvetico affronterà l’inglese Daniel Evans.

Bacsinszky eliminata

Poca fortuna per Timea Bacsinszky, che a New York è stata prematuramente estromessa dal torneo dall’americana Varvara Lepchenko, che si è imposta sulla losannese per 6-4 4-6 6-4.

