US Open, Wawrinka vola in finale!

Il vodese ha battuto in 4 set e oltre 3 ore di gioco Kei Nishikori e conquista la sua terza finale in un Grande Slam. Domenica dovrà vedersela con Novak Djokovic.

Stan Wawrinka si è qualificato per la finale degli US Open di tennis battendo Kei Nishikori per (4-6 7-5 6-4 6-2) in 3h07'. Dopo l'Open di Australia nel 2014 e il Roland-Garros nel 2015, il vodese ha dunque conquistato un'altra finale, la terza in un Grande Slam.

Domenica, alle ore 22 (ora svizzera) dovrà vedersela con Novak Djokovic, avversario che ha già incontrato - e battuto! - l'anno scorso a Parigi. Non dimentichiamoci però che nel totale degli scontri diretti tra i due, il serbo ha avuto la meglio 19 volte su 23.

(Red)