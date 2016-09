Wawrinka brillante a San Pietroburgo

L'elvetico approda agli ottavi del torneo russo sconfiggendo agilmente il ceco Lukas Rosol per 6-3 6-1 in soli 58 minuti di gioco.

Continua l’ottimo momento di forma di Stanislas Wawrinka. Al torneo di San Pietroburgo, il fresco vincitore degli US Open si è facilmente imposto sul ceco Lukas Rosol, sconfitto per 6-3 6-1 in poco meno di un’ora di gioco.

Iron Stan accede così agli ottavi della competizione russa, dove se la vedrà con il vincitore della sfida tutta serba fra Dusan Laiovic e Viktor Troicki.

(Red/Ats)