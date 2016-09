Wawrinka conquista New York!

Il tennista vodese ha battuto Novak Djokovic nella finale degli US Open di New York e si è aggiudicato il suo terzo Grande Slam.

Stan Wawrinka è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi il suo terzo Grande Slam della carriera, dopo quelli conquistati nel 2014 a Melbourne e nel 2015 a Parigi.

Lo ha fatto battendo nella finale degli US Open di New York il suo acerrimo rivale, e numero uno al mondo, Novak Djokovic per 6-7 (1/7) 6-4 7-5 6-3. Da notare che il vodese ha vinto solo cinque volte nei 24 incontri disputati in carriera contro Djokovic, ma ora può vantarsi di avere battuto il vincitore di 12 Slam.

Una curiosità: il 31enne è il più anziano vincitore degli Open americani da quando il titolo andò nel 1970 all'allora 35enne Ken Rosewall, che all'epoca faceva parte del 'mitico' quartetto australiano di Davis con Rod Laver, Tony Roche e John Newcombe.

(Red/Ansa/AP)