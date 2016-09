Wawrinka in semifinale a New York

Grazie a un mentale di ferro, negli ottava degli US Open l’elvetico sconfigge in 4 set Juan Martin Del Potro in un match spettacolare.

Come consuetudine dopo ogni trionfo, Stan Wawrinka punta il dito al capo, indicando la sua vera forza: la mente.

E l’asso vodese ne ha ben donde. In un match spettacolare e tutto fuorché scontato, è stato proprio il suo mentale di ferro – unito ad un indiscutibile talento – ad avere la meglio del coriaceo argentino Juan Martin Del Potro.

Nonostante la breve durata, il match è rimasto decisamente equilibrato nei primi 3 set, conclusi 7-6 (7/5) 4-6 6-3 in favore dello svizzero.

Iron Stan non batteva l’argentino dal 2008, avendo perso gli ultimi 4 match filati con l’avversario odierno. Di che essere preoccupati, quindi, quando il nativo di Tandil ha fatto sua la seconda frazione per 4-6. Wawrinka però non ha tremato e, complice anche una condizione fisica migliore, è salito in cattedra negli ultimi due set, (6-3 6-1) dominando l’avversario e archiviando velocemente il confronto.

In semifinale l’elvetico affronterà il giapponese Kei Nishikori, giustiziere di Murray. Il nipponico ha vinto 3 degli ultimi 5 incontri disputati con Stan. Se la condizione mentale del vodese sarà la medesima di quella palesata contro Del Potro, però, possiamo essere ottimisti.

(F.J.)