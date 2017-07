A Wimbledon Federer approda agli ottavi

Roger Federer giocherà per la quindicesima volta la seconda settimana di Wimbledon, dopo che ha battuto in tre set Misha Zverev per 7-6 (7/3) 6-4 6-4 in un'ora e 49 minuti.

King Roger disputerà lunedì l'ottavo di finale contro Grigor Dimitrov, contro il quale non ha ancora mai perso.

(Red)