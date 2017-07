Un difensore canadese per l'Ambrì-Piotta

Per la stagione 2017-18 il club ha ingaggiato Nick Plastino, classe 1986, difensore destro, la scorsa stagione ha vestito la maglia dello Slovan Bratislava in KHL.

L'Hockey Club Ambri Piotta annuncia l'ingaggio del difensore italo canadese Nick Plastino per la stagione 2017-2018.

Classe 1986, nativo di Sault Ste. Marie, Ontario, Plastino comincerà con la maglia biancoblu’ la sua undicesima stagione in Europa.

Dopo la formazione giovanile in Canada, culminata con 4 stagioni tra le file dei Barrie Colts in una delle tre massime leghe juniores nord americane, nella stagione 2007/2008 fece il suo esordio in Europa.

In queste stagioni ha vestito le maglie di Asiago (serie A italiana), Bofors e Karlskoga (Allsvenskan svedese), Orebro (SHL), Stavenger Oilers (Norvegia), Tappara Tampere (Liiga). La scorsa stagione ha infine vestito la maglia dello Slovan Bratislava in KHL.

Da sottolineare nella carriera del 31enne difensore di bastone destro, la vittoria nella massima serie Finlandese con il Tappara nella stagione 2015-2016 dove è risultato il difensore con più assist nei play-off, due vittorie del campionato italiano con l'Asiago, tre partecipazione ai Campionati del mondo con la nazionale italiana e 14 presenze e 7 punti in Champions Hockey League.

Plastino è un difensore con una buona tecnica, un buon passaggio e buona mobilità. Efficace in power play, allo stesso tempo è da considerarsi affidabile sia in fase offensiva che difensiva.

Con l'aggiunta alla formazione del difensore straniero, l'HCAP potrà ora concentrarsi sulla firma di due attaccanti stranieri per completare la formazione.

(Red)