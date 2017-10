100 furti con scasso al giorno

La Giornata nazionale contro lo scasso, il 30 ottobre, vuole informare i cittadini su come proteggersi, nonostante questo genere di reati sia in diminuzione.

Computer portatili, contanti, gioielli, materiale da costruzione, vino, biciclette, sigarette, ecc. Gli scassinatori e le scassinatrici prendono di mira oggetti di valore molto diversi fra loro, adottano un comportamento tale da dare il meno possibile nell'occhio e agiscono quando nessuno è presente. Lo scasso è infatti uno dei delitti più frequenti in Svizzera.

Dal 2015, la "Giornata nazionale contro lo scasso" si svolge il lunedì che segue il passaggio all’ora solare. Questa data è stata scelta scientemente! Con il passaggio all’ora solare, la sera fa buio prima e all’imbrunire i ladri capiscono se vi sono o meno persone in casa. Se c’è luce, il ladro supporrà che c'è qualcuno in casa. Il giorno che segue il passaggio dall’ora legale all'ora solare è perciò particolarmente importante per informare la popolazione sull’effetto positivo di lasciare una luce accesa in casa e per fornirle consigli utili su come proteggersi dai furti con scasso. Quest’anno cade il 30 ottobre, Svizzera e i corpi di polizia cantonali e comunali organizzeranno diverse attività mirate nei rispettivi cantoni. Verranno per esempio organizzati degli stand dove la popolazione potrà informarsi su come proteggersi con successo dalle effrazioni. Il sito www.uniti-contro-lo-scasso.ch della Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) contiene consigli utili e importanti per prevenire i furti con scasso.

Malgrado un calo del numero dei furti con scasso e dei furti con introduzione clandestina, la “Giornata nazionale contro lo scasso” è comunque necessaria. Quotidianamente, infatti, in Svizzera sono commessi in media oltre 100 furti con scasso e più di 25 furti con introduzione clandestina. Questo significa che ogni giorno vi sono scassinatori che irrompono in case e appartamenti attraverso porte, finestre al pian terreno o in cantina, portefinestre di terrazze o balconi, e derubano gli inquilini assenti.

Cosa posso fare per proteggermi?