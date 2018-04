100 mio per conciliare lavoro e famiglia

Così il Consiglio federale sostiene Cantoni e Comuni che riducono i costi per la custodia dei figli e promuoverà progetti per adeguare l'offerta di servizi per i genitori occupati.

Promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro rimane un obiettivo prioritario del Consiglio federale nell'ambito della politica famigliare. Per questo motivo la Confederazione sosterrà con 100 milioni di franchi sull'arco di tre anni i Cantoni e i Comuni che riducono i costi per la custodia di bambini e promuoverà progetti volti ad adeguare meglio l'offerta di servizi per i genitori che lavorano. L'esecutivo ha deciso oggi che le modifiche della pertinente legge e della relativa ordinanza entreranno in vigore il primo luglio 2018.

Rispetto ad altri Paesi europei, in Svizzera gli enti pubblici partecipano in misura nettamente inferiore al finanziamento della custodia di bambini complementare alla famiglia, si legge in una nota governativa odierna. Il Consiglio federale ha quindi voluto sostenere finanziariamente le autorità cantonali e comunali che aumenteranno i sussidi per ridurre i costi a carico dei genitori.

L'importo di questi aiuti sarà tanto maggiore quanto più i sussidi cantonali e comunali verranno incrementati in un Cantone. L'impegno della Confederazione è tuttavia limitato nel tempo: ogni Cantone potrà beneficiare del sostegno della Berna federale per tre anni al massimo, in misura decrescente.

In futuro la Confederazione finanzierà anche programmi volti ad adeguare l'offerta di servizi a livello cantonale, regionale o comunale. Saranno quindi promossi, ad esempio, progetti che propongono un'offerta di custodia al di fuori degli orari di apertura usuali o che predispongono la custodia in età scolastica per l'intera giornata, precisa ancora il comunicato.

Il governo ricorda inoltre che l'obiettivo di conciliare famiglia e attività professionale viene perseguito anche nell'ambito dell'Iniziativa sul personale qualificato. Tale conciliabilità resta infatti un grande problema per molti genitori che lavorano. Per questo motivo il Consiglio federale ha proposto l'introduzione dei nuovi aiuti finanziari, che il Parlamento ha approvato nel giugno del 2017.

I nuovi strumenti di promozione vanno a completare l'attuale sostegno previsto nel quadro della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementari alla famiglia. Nei 15 anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, la Confederazione ha sostenuto la creazione di circa 57'400 posti di custodia, versando complessivamente 370 milioni di franchi. Questi aiuti finanziari rispondono tuttora a un notevole bisogno, conclude il governo.

(Ats)