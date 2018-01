10'200 giovani pronti alla scuola reclute

Per il primo inizio delle scuole reclute del 2018, che ha luogo oggi, lunedì 15 gennaio 2018, l'esercito prevede l'entrata in servizio di circa 10'200 reclute, tra cui 120 donne. Circa 1570 reclute assolveranno il loro servizio in un unico periodo come militari in ferma continuata. Da ora la scuola reclute avrà una durata di sole 18 settimane, contro le 21 precedenti, informa un comunicato odierno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Inoltre, i militari avranno la possibilità di prendere due singoli giorni di congedo a libera scelta, senza doverli motivare. Nonostante la durata ridotta della scuola, le reclute saranno formate in modo più approfondito. Invece di passare alla formazione per sottufficiali dopo 7 settimane, i futuri quadri dovranno completare la scuola reclute. Attraverso la supplementare pratica, la formazione del quadro risulterà complessivamente migliore, ha riferito all'ats il portavoce dell'esercito Daniel Reist.

Con l'attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs), in futuro vi saranno soltanto due inizi di SR all'anno. Di conseguenza gli effettivi per ogni inizio saranno maggiori rispetto a quelli registrati negli ultimi anni. Si potranno esprimere dei commenti in merito agli effettivi definitivi e al numero di militari licenziati dopo la prima settimana non prima del 29 gennaio.

Sospensione della chiamata in servizio per 53 future reclute

L'esercito vuole impedire che persone potenzialmente pericolose per sé stesse e per il proprio entourage possano assolvere la scuola reclute. Per tale ragione, in occasione del reclutamento viene eseguita da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone un'analisi dei rischi per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva. Prima della SR sono state disposte 53 sospensioni della chiamata in servizio. Questo a seguito di episodi verificatisi dopo che il reclutamento era già stato superato.

Consulenza e assistenza per le reclute

Le reclute che hanno bisogno d'aiuto possono beneficiare di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale. Per le questioni di carattere personale possono rivolgersi direttamente al proprio comandante, al medico di truppa, al cappellano militare (numero di telefono 0800 01 00 01), al Servizio psicopedagogico (numero di telefono 0800 11 33 55) o al Servizio sociale dell'esercito (0800 855 844).

(Red/Ats)