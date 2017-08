10mila firme a favore dell'Erasmus

Ventisei organizzazioni giovanili chiedono che il programma europeo di scambio sia reintegrato già nel 2018 e non nel 2021 come vuole il Consiglio Federale.

La Svizzera dovrebbe reintegrare il programma europeo di scambio di studenti Erasmus+ nel 2018, e non nel 2021 come vuole il Consiglio federale. Ventisei organizzazioni giovanili hanno depositato oggi alla Cancelleria federale una petizione che chiede la ripresa immediata dei negoziati. La petizione, munita di quasi 10'000 firme è stata consegnata il giorno in cui la commissione dell'educazione del Consiglio degli Stati dovrebbe pronunciarsi su questo progetto del governo. Quest'ultimo propone di restare fino al 2020 con una soluzione nazionale, sostenuta con 114,5 milioni di franchi su tre anni. Prolunga di fatto la soluzione transitoria messa in atto nel febbraio del 2014 dopo la sospensione dei negoziati sulla partecipazione della Svizzera a Erasmus+, con grande insoddisfazione da parte delle organizzazioni giovanili.

Queste ultime ritengono che tale opzione, meno equipaggiata finanziariamente, sfavorisca la formazione professionale e minacci la cooperazione internazionale delle istituzioni elvetiche. La formazione è la principale risorsa della Svizzera, affermano in una nota odierna, pertanto questa scelta può comportare "gravi conseguenze" a lungo termine, secondo l'alleanza di organizzazioni giovanili.

"Irrealistica", secondo il Consiglio federale

Nel suo messaggio, il Consiglio federale giudica irrealistica una reintegrazione della Svizzera nel programma di mobilità studentesca già nel 2018. La Svizzera e la Commissione europea non hanno ripreso i negoziati su Erasmus+ malgrado la ratifica elvetica dell'estensione della libera circolazione alla Croazia nel dicembre 2016.

A differenza del rilancio di "Horizon 2020", il rinvio si spiega con questioni di agenda, ma anche perché Bruxelles esige un contributo elvetico a Erasmus+ ben superiore all'importo già approvato dal Parlamento. Una reintegrazione nel programma prima del 2021 necessiterebbe un supplemento di credito irrealistico tenuto conto degli impegni economici.

(Ats)